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ABD'den Türkiye için kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına" açıklamasını yaptı.

Donald Trump döneminde NATO ve Avrupa Birliği'yle (AB) gerilen ilişkileri onarmak için Brüksel'e iki günlük resmi bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "ABD ile NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmakta güçlü bir çıkarı var" dedi.

NATO KARARGÂHINDAN 'ANKARA'NIN DA ÇIKARINA' MESAJI

Blinken, Türkiye ile ilgili bir soruya "Ankara'yla görüş ayrılıkları yaşadığımız bir sır değil" yanıtını verdi. Blinken, "Türkiye uzun süreli ve kıymetli bir müttefikimiz" dedi. Brüksel'deki NATO karargâhındaki bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı, ittifakta kalmanın Ankara'nın da çıkarına olduğunu belirtti.

ALMANYA'YA KUZEY AKIM 2 UYARISI

Blinken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB yetkilileriyle görüşmeleri öncesinde bu sabah Brüksel'den yaptığı ilk açıklamada da, ABD'nin NATO'yu yeniden inşa etmeyi ve canlandırmak istediğini söylemişti. ittifaklarını yeniden inşa etmek istediğini söyledi. "Buraya ABD'nin NATO'ya kararlı bağlılığını ifade etmeye geldim. ABD, ortaklıklarımızı, en önce de NATO müttefiklerimiz ile olanları yeniden inşa etmek istiyor. İttifakı canlandırmak istiyoruz" diyen Blinken'in, Almanya'yı da Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi nedeniyle 'uyarması' dikkat çekmişti.

 Blinken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 hattının 'Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarına aykırı olduğunu ve Ukrayna'nın altını oyduğunu' savunmuş, konuyu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşeceğini söylemişti.

Etiketler Antony Blinken abd Türkiye nato ilişkiler müttefik
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