ABD’den UFO açıklaması.. Düşürülen ''cisim'' için resmi açıklama geldi

ABD, düşürdükleri “tanımlanamayan uçan cisimleri” ile ilgili açıklama yaptı. Düşürülen cismin uzaylılar ile ilgili olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD ordusunun Huron Gölü üzerinde düşürdüğü “tanımlanamayan uçan cismin” uzaylılar ile ilgisi olmadığını belirtti.

Karine Jean-Pierre, uzaylılar konusunda “Bu konuda sorular ve endişeler olduğunu biliyorum, ancak bu son düşürmelerle ilgili olarak uzaylılar ya da dünya dışı faaliyetler olduğuna dair yine hiçbir belirti yok” diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise ABD Başkan Joe Biden’ın son operasyonlar hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “tanımlanamayan uçan cisimlerin”, “casusluk tehditleri” nedeniyle değil “hava trafiği riskleri” nedeniyle düşürüldüğünü ifade etti.