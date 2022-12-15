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AB’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: ''Demokrasi adına büyük bir gerileme!''

AB’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: ''Demokrasi adına büyük bir gerileme!''
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin, “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir” açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Asliye ceza mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘kamu görevlilerine hakaret' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırması ve siyasi hayattan men etmesi, Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir.

Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir.

Önümüzdeki sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde alınan bu karar, ülkenin yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında önem taşımakta ve bu durum seçim ortamının özgürlüğünü ve adilliğini zedelemektedir

Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda devam eden gerilemeyi derhal tersine çevirmesi gerekmektedir.”

Etiketler avrupa birliği Türkiye açıklama İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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