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ABD'li hava yolu şirketlerinden Tel Aviv kararı

ABD'li hava yolu şirketlerinden Tel Aviv kararı

United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines'ın çarşamba ve perşembe ABD'den Tel Aviv'e olan uçuşları iptal edildi.

United Airlines ve Delta Air Lines şirketlerinin sözcüleri, söz konusu uçuş iptallerini doğrularken, şiddetin arttığı İsrail'deki durumu izlediklerini belirtti.

AA

Etiketler abd hava yolu şirketi tel aviv
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