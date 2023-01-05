Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Badakhshan vilayetine bağlı Jerm ilçesinde yaşanan deprem yerin 193.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şiddetli sarsıntı başkent Kabil dahil birçok kentte hissedildi. Depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Jerm ilçesinde meydana gelen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın bazı kesimlerinde de hissedildi.