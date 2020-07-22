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  3. 22 Temmuz 2020 17:40

AFP: ''Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti''

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Türkiye'nin Meis Adası çevresinde sondaj faaliyetlerinde bulunmasından rahatsız olan Yunanistan, savaş gemilerini Ege Denizi'nde konuşlandırdırdı.

AFP: ''Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti''
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Türkiye'nin Meis Adası çevresinde 'denizcilik uyarı notu' olarak bilinen NAVTEX ilan ederek Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması , Yunanistan'ı alarma geçirdi. Son olarak Fransız haber ajansı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuza geçerek Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuz kapsamında Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi. 

Öncesinde Türkiye salı günü NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımlayarak Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

AFP'ye konuşan Yunan donanma kaynağı, "Donanma birimleri dünden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır" dedi. 

Yunan donanmasının denizcilere Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'i dikkate almadan faaliyetlerini devam ettirme çağrısı yaptığı da belirtildi. 

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