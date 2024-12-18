Ağaçtan düşen ayı, bir avcıyı ezerek öldürdü

ABD’nin Virginia eyaletinde bir avcı, ağaçtaki ayının üzerine düşmesi sonucu öldü.

Guardian‘ın haberine göre 9 Aralık’ta Lunenburg bölgesinde avcı grubu bir ayının izini sürerken hayvan ağaca tırmandı. Grup ağacın altından uzaklaşmaya çalışırken, bir avcı ayıyı vurdu. Yaklaşık üç metre yükseklikteki ağaçtan düşen ayı, ağacın dibinde duran 58 yaşındaki Lester C. Harvey’ye çarptı. Harvey ezilme sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Harvey, iki farklı hastaneye sevk edildi. Ancak aldığı ciddi yaralar nedeniyle kurtarılamadı.

Beş çocuk babası ve sekiz torun sahibi olan Harvey’nin, kendini işine adamış bir müteahhit ve doğa tutkunu olduğu belirtildi.

Benzer olaylar 2018’de Alaska’da ve 2019’da Kuzey Carolina’da da görülmüştü.