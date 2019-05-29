  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 Mayıs 2019 14:29

Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı

Karayipler'de kocasını başka bir kadınla ilişkiye girerken yakalayan kadın, eşini otomobil üzerine çıplak halde çıkarıp şehir turu attırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

A+ A-

Karayipler'in Barranquilla şehrinde bir kadın, ismi Jairo Vargas olan kocasını bir motelde başka bir kadın ile ilişkiye girerken bastı. Karısını aldatan adam kendisini yakalayan karısından özür dileyip af etmesini istedi. Kocasının isteğini tek şartla kabuk eden kadın, aldatan kocaya otomobil üzerine çıplak binip şehir turu atma cezası verdi.

ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE ŞEHİRDE TUR ATTI

Karayipler'de meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan bir kadın, kocasını bir başka kadınla yakaladı. Bunun üzerine pişman olup karısından özür dileyen adama karısı tarafından araba üzerinde çıplak gezme cezası verdi. Arabanın üzerine çıplak bir şekilde bindirildikten sonra şehrin içinde tur attılar.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Adamı çıplak halde arabanın üstünde gören insanlar şaşkınlık içinde izlerken trafikte sıkışma meydana geldi. Utangaç koca, insanlar kendisini videoya çekmek çalışırken yüzünü havlu ile kapatmaya çalıştı.

SÜRÜCÜ VE KOCAYA PARA CEZASI VERİLDİ

Olay yerine çağrılan polis, kamu ahlakına aykırı davrandıkları ve kargaşaya neden oldukları gerekçesi ile otomobili süren şoför ve kocaya para cezası verilirken, karısını aldatan adam ise polis tarafından toplum ahlakına aykırı davrandığı için gözaltına alındı.

çıplak , karayipler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM