Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı

Karayipler'in Barranquilla şehrinde bir kadın, ismi Jairo Vargas olan kocasını bir motelde başka bir kadın ile ilişkiye girerken bastı. Karısını aldatan adam kendisini yakalayan karısından özür dileyip af etmesini istedi. Kocasının isteğini tek şartla kabuk eden kadın, aldatan kocaya otomobil üzerine çıplak binip şehir turu atma cezası verdi.

ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE ŞEHİRDE TUR ATTI

Karayipler'de meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan bir kadın, kocasını bir başka kadınla yakaladı. Bunun üzerine pişman olup karısından özür dileyen adama karısı tarafından araba üzerinde çıplak gezme cezası verdi. Arabanın üzerine çıplak bir şekilde bindirildikten sonra şehrin içinde tur attılar.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Adamı çıplak halde arabanın üstünde gören insanlar şaşkınlık içinde izlerken trafikte sıkışma meydana geldi. Utangaç koca, insanlar kendisini videoya çekmek çalışırken yüzünü havlu ile kapatmaya çalıştı.

SÜRÜCÜ VE KOCAYA PARA CEZASI VERİLDİ

Olay yerine çağrılan polis, kamu ahlakına aykırı davrandıkları ve kargaşaya neden oldukları gerekçesi ile otomobili süren şoför ve kocaya para cezası verilirken, karısını aldatan adam ise polis tarafından toplum ahlakına aykırı davrandığı için gözaltına alındı.