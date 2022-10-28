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  3. Alman kadınla Rus adamın bar kavgası sosyal medyada olay oldu!

Alman kadınla Rus adamın bar kavgası sosyal medyada olay oldu!

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Almanya'da bir barda gerçekleşen olayda kadınla erkeğin tartışması tokatlı kavgaya döndü.

Almanya'da Alman kadın ile Rus adam arasında çıkan tartışmanın nedeni belli olmazken, o hareretli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve adamın ağız dalaşına girdiği anlarda küfürler havada uçuşurken, ellerini iki yana açan ve söylediği söz üzerine adama tokat atan kadın, kardan da aynı cevabı alınca kendini yerde buldu.

TOKATIN ŞİDDETİYLE YERE SAVRULDU
Tokatın şiddetiyle yere savrulan ve birkaç saniye oturduğu yerde kalan kadın, saçlarını düzelttikten sonra yerden kalktı. Çevresindeki kişiler ise, yardım etmek yerine olan biteni film izler gibi izledi.

Rus adamın arkadaşlarının “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” şeklinde konuştukları duyuldu.

Öte yandan söz konusu video, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı yorum yaptı. Kullanıcılardan biri, ''Arkada oturan adam orada hiç yokmuş gibi davranıyor'' derken bir başkası ''Kadın Alman olduğunu kısa bir süre unuttu'' yorumunda bulundu.

Etiketler alman rus kavga
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