Almanya, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı satın almak için harekete geçti. Almanya'nın toplam 30 milyon doz aşı almak istediği açıklandı.

Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın hızlıca yeşil ışık yakması durumunda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya'nın Sputnik V Kovid-19 aşısından toplam 30 milyon doz satın almak istediklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu ayın başlarında Almanya'nın Rusya ile Sputnik V'in önceden satın alma anlaşması için pazarlık yaptığını söylemişti.

AVRUPA SPUTNIK V'Yİ DÜŞÜNÜYOR

Tedarik krizi sonrası AB, Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısının olası bir onay için değerlendirmeye başladı.

Mart sonunda Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile aşı tedariğine ilişkin ciddi telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ulusal Varlık Fonu RDIF'in başında bulunan Kirill Dmitriev de, aşının AB'de kullanım onayı alması halinde 50 milyon kişiye yetecek miktarda aşıyı Haziran ayından itibaren AB'ye satabileceklerini belirtmişti.

Ancak Avrupa'da bunun için önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın Sputnik V aşısını onayı bekleniyor.

PUTİN'İN PLANI: RUSYA TÜM DÜNYAYA AŞI SAĞLAYABİLİR

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Çin ile de anlaştı. Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, "Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir" dedi.

Virüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeyi başardı. O ülkelerden birisi olan Rusya ise oldukça ilginç bir yöntem izliyor.

Geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkelerde üretilmesi için anlaşmalara imza atan Rusya'nın don durağı Çin oldu.

İki ülke arasında yapılan anlaşmada Sputnik V'nin 60 milyon dozunun Çin'de üretilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya'nın bu politikasını teyit eden bir açıklama yaptı.

Ülke basınına konuşan Gintsburg, "Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir" dedi.

Dünyadaki tüm şirketlerin tam kapasite ile aşı üretmesi halinde dahi global ihtiyacın sadece yüzde 15'ini sağlayabileceğinin altını çizen Gintsburg, şu ifadeleri kullandı; "Tüm dünya şirketleri sadece aşı üretecek olsa bile bir yılda ancak ihtiyacın yüzde 15’i sağlanabilir.

Bu klinik bir gerçek. Bu yüzden ülkenin tüm kapasitesinin kullanılması gerekiyor. Biz de bunu kavradıktan sonra el ele verdik ve birlikte çalışmaya başladık”