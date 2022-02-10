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Almanya yargısı Erdoğan'a hakaret içeren şiirle ilgili kararını açıkladı

Almanya yargısı Erdoğan'a hakaret içeren şiirle ilgili kararını açıkladı

Almanya Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'a hakaret içerikli şiir okuyan komedyen Jan Böhmermann'ın yaptığı itirazı reddetti.

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, komedyen Jan Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.

Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

Etiketler alman yargı şiir krar
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