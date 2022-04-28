Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Yasemin'in izi bulundu

Almanya'da çalıştığı para dağıtım şirketinden 8.2 milyon euro çalan Türk asıllı Yasemin G.'nin Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. G.'nin soygunda yardım eden arkadaşları ile Ege'de lüks bir villada kaldığı ortaya çıkarken, Alman basını Yasemin'in paraları çalmak için Alman bir çalışanla flört ettiğini yazdı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8,2 milyon Euro çaldığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin G.'nin Türkiye’ye kaçtığı belirtildi.

Alman Die Welt’in haberine göre, G.’ın soygunda yardım eden arkadaşları ile Ege’de havuzlu bir villada kaldığı aktarılırken, Yasemin’in, paraları çalmak için bir Alman çalışanla flört ettiği iddia edildi.

Loomis isimli para taşıma şirketinde çalışan Türk asıllı Yasemin G.’ın paraları aldıktan sonra Türkiye’ye kaçtığını aktaran Die Welt, hırsızlığa yardım eden iki Türk arkadaşı ile birlikte Ege’ye geldiği ve havuzlu bir villada kaldığını duyurdu.

ALMAN FLÖRTÜ YARDIM ETTİ

Savcılığın hazırladığı iddianameye ulan Die Welt, G.’ın flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman vatandaşı yardımıyla paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığını söyledi.

Yasemin G.’ın hırsızlıktan önce Henning’e yemek yemeyi teklif ettiği ve daha sonra flörtleşerek paraları çıkarması için yardım aldığı vurgulanan haberde, Başkent Berlin’den kiralanan ve daha sonra sahte plaka takılan minibüse yükleyerek kaçtığı vurgulandı.

Haberde paraların Türkiye’ye götürüldüğü belirtilirken, G.’a Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.‘nin yardımcı olduğunun altı çizildi.



TÜRK ARKADAŞI YAKALANDI

Büşra S.‘nin telefon görüşmelerinde şüpheli tavırlarının dikkat çektiği belirtilirken, 6 yıla kadar hapis cezası almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Alman Die Welt, Yasemin G.’ın Ege kıyılarındaki lüks hayatından sonra gözlerden kaybolduğunu, Büşra’nın ise iki hafta sonra Almanya’ya geri döndüğü sırada polise yakalandığını söyledi.

8,2 milyon euroluk hırsızlıktan dolayı yargılanan tek kişinin Büşra olduğunu belirten Alman gazetesi, Almanya’nın G. için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttığının altını çizdi.