Almanya'da esrar yasal hale gelecek

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Almanya, uyuşturucu konusunda yasal hazırlıklara başladı. Berlin yönetimi, hazırlayacağı tasarıyla esrarı iki adımda yasal hale getirmeyi hedefliyor.

Yasal esrara iki ayaklı model

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin'de basın toplantısı düzenledi. İki isim, esrarın yasallaştırılması konusunda iki ayaklı bir model sundu.

Buna göre, ilk adımda, yetişkinlerin bu yılın sonuna kadar 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.

Kenevir ürünleri için ticari tedarik zinciri planı

Derneklerin en fazla 500 üyesine kendi yetiştirdikleri kenevir ürünlerini tedarik etme izinleri olacak.

İkinci adım olarak 5 yıllık bir sürede bölgesel pilot projelerde kenevir ürünleri için ticari tedarik zincirleri oluşturulacak.

Özdemir: Sosyal bir gerçeklik

Gıda ve Tarım Bakanı Özdemir, buna gerekçe olarak esrarın serbest bırakılmasının uluslararası hukuk ve AB hukuku ile uyumluluğuna ilişkin sorunları gösterdi.

Esrar kullanımının sosyal bir gerçeklik olduğunu savunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Tutarlı ve pragmatik bir esrar politikası oluşturuyoruz"

On yıllardır süren yasaklama politikası, bunu görmezden geldi ve bu da her şeyden önce gençlerimizin, kullanıcıların sağlığının ve kolluk kuvvetlerinin aleyhine sorunlara neden oldu.

Şimdi özel ekimi, bulundurmayı ve tüketimi yasal hale getirerek perspektifli, tutarlı ve pragmatik bir esrar politikası oluşturuyoruz.



"Sağlığı tehlikeye atıyor"

Sağlık Bakanı Lauterbach, esrarın Almanya'da sıklıkla yasa dışı olarak sunulup kullanıldığını aktararak, şöyle dedi:

Bu nedenle de çoğu zaman sağlığı tehlikeye atıyor. Özellikle gençler, esrar nedeniyle sosyal ve bilişsel gelişimlerinde olumsuz etkileniyor. Buna rağmen giderek daha fazla sayıda genç, bu uyuşturucuyu tüketiyor.



"Önceki esrar politikası başarısız oldu"

"Karaborsa malları genellikle sağlık riskleri yaratıyor, bunu daha fazla kabul edemeyiz." diye konuşan Lauterbach, şöyle devam etti:

Bu nedenle esrarın, yetişkinlere net sınırlar dahilinde kontrollü dağıtımına izin vermeye ve gençlere yönelik önleyici tedbirlerle kuşatılmış karaborsayı geri püskürtmeye cesaret ediyoruz.

Sağlığın korunması ön planda. Önceki esrar politikası başarısız oldu, şimdi yeni bir yol izlemeliyiz.

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon ortaklarının öngördükleri gibi kenevir ürünlerinin genel serbest satışı şimdilik gerçekleşmeyecek.