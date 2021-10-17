  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya'da helikopter kazası: 3 ölü

Almanya'da helikopter kazası: 3 ölü

Almanya'da helikopter kazası: 3 ölü

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde yaşanan helikopter kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde Helikopter Kazası yaşandı.

Polisten yapılan açıklamada, Heidelberg şehrinin 50 kilometre doğusunda meydana gelen kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada başka kayıp olup olmadığının araştırıldığı bilgisine yer verildi.

Hessen ve Bavyera eyaletlerinin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği, arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler almanya helikopter kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç başlı yılanın görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı
Binance'ın Twitter hesabından ilginç paylaşım
Bilim Kurulu üyesine meslekten men cezası
Sel, dolu, fırtına... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi
Bakan Soylu ''koruyoruz'' demişti... Gençliğe Hitabe mazgaldan çıktı
Bu illerde arsası olanlara piyango vurdu! İki yılda inanılmaz artış
CHP'den Bakan Soylu'ya zehir zemberek yanıt: ''Mafyanın şamar oğlanı...''
Ece Ronay'dan taciz açıklaması: ''Şikayetimi tek şartla geri çekeceğimi söyledim''
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Ölümcül hileler tek tek deşifre edildi
Yetişkin film yıldızı hakkında skandal iddia! Meslektaşlarına dava açtı