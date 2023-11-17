Almanya'da ilk temas: Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüşmesi ile başladı. Erdoğan ve Steinmeier'in birlikte poz verirken ciddi ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan'ın mevkidaşıyla görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha sonra ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek. Görüşmelerde G-20 ve NATO müttefiki ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Doğu Akdeniz gibi konular başta olmak üzere bazı noktalarda fikir ayrılığı yaşanan konular ele alınacak. Ayrıca Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortak yapımı "Eurofighter Typhoon" uçağının satışı için ikna çalışmaları da yapılacak.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarına başladı. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçen Erdoğan, burada Alman yetkililerce karşılandı.

BILD: YÜZLERİNDE CİDDİ İFADE VAR

Alman Bild gazetesi, bunun Erdoğan'ın son 3 yıl içinde gerçekleştirdiği ilk Almanya ziyareti olduğuna dikkat çekti. Bild, Erdoğan ve Steinmeier'in tokalaşırken kameralara poz verdiğini, yüzlerinde ciddi bir ifade olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, iki liderin birbirine sarılmadığına ve hoşbeş etmediğine de dikkat çekildi.

ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Erdoğan, ardından şeref defterini imzaladı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

ALMANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın mevkidaşıyla görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

MASADA NELER VAR?

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin ele alınması öngörülüyor.

G-20 ve NATO müttefiki ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Doğu Akdeniz gibi konular başta olmak üzere bazı noktalarda fikir ayrılığı yaşıyor. Ayrıca Erdoğan'ın ziyareti sırasında serbest dolaşım ve yasa dışı göç konularının da masaya yatırılması bekleniyor.

ALMANYA, SAVAŞ UÇAĞI SATIŞINA KARŞI ÇIKIYOR

F-35 savaş uçağı projesinden 2019'da çıkarılan Ankara'nın alternatif olarak Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortak yapımı "Eurofighter Typhoon" uçağına yönelmesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un karşı çıktığı belirtiliyor.

İki liderin görüşmesinde Erdoğan'ın, Scholz'dan satışa yönelik blokesini kaldırmasını isteyeceği de iddia ediliyor.