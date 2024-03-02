Almanya'dan 3'üncü dünya savaşını çıkartacak ses kaydı

Alman ordusundan generallerin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a Taurus füzeleriyle saldırı düzenleme planı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Rusya devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Mönetmeni Margarita Simonyan tarafından sosyal medyaya yayınlanan bir ses kaydına göre, Alman Hava Huvvetleri subayları geçen ay Kırım Köprüsü'ne saldırı için Ukrayna'ya füze ve istihbarat sağlanması planını ele aldı. Alman generaller, uzun menzilli Taurus füzelerinin Kiev'e gizlice nakledilmesi olasılığını tartıştı.

Toplantının 40 dakikalık kaydının 19 Şubat'a dayandığını söyleyen Simonyan, "Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor. Dört Alman subay Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını, bunun için kaç füzeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun ‘fark edilmeden nasıl yapılacağını’ tartışıyorlar" dedi.

Görüşmede, Ukrayna'daki İngiliz ve ABD askeri personelinin varlığına ilişkin sözler de yer aldı. Ayrıca bir Alman subayın "Köprünün yıkılması için 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" dediği duyuluyor.

ALMANYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili Berlin'den açıklama istediklerini söyledi.



Alman Der Spiegel dergisi, ilk analizlerin kaydın gerçek olduğunu gösterdiğini yazdı. Bild gazetesi ise sızıntının arkasında muhtemelen Rus istihbaratının olduğunu belirtti.

Almanya Savunma Bakanlığıda olayla ilgili soruşturma başlattığını ve Hava Kuvvetleri içindeki konuşmaların dinlenip dinlenmediğini araştırdığını bildirdi.



Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 2022'de büyük bir patlama meydana gelmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ukrayna'dan Kırım'a yönelik saldırılar son dönemde artıyor.