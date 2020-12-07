Almanya'dan AB ve Türkiye'ye diyalog çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek." dedi.



Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma olmayacağının açık olduğuna işaret eden Maas, ancak kesinlikle bir anlaşmaya varmak istediklerinin altını çizdi.

Maas, AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda karar aldığını kaydetti.

AB: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE LİDERLER KARAR VERECEK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini, dışişleri bakanların zirve öncesinde bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini söyledi.

Borrell, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını söyledi.

Türkiye ile ilişkiler değerlendirmesinde AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığı, durumun daha da kötüleştiği" görüşünde olduğunu aktaran Borrell, bölgede Türkiye'nin arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Borrell, "Bakanların değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar çok önemli AB Konseyi öncesinde liderleri bilgilendirecek." dedi.

Bakanların mevcut durumu değerlendirdiğini ifade eden Borrell, sadece Yunanistan ve Rum yönetiminin değil bütün üyelerin Türkiye ile durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.



"Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik." diyen Borrell, konuyla ilgili AB liderlerinin karar vereceğini vurguladı.

Borrell, "Diplomasi farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmek için icat edilmiştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Venezuela'yı ele aldıklarını belirten Borrell, ülkede yapılan yasama meclisi seçiminin özgür ve adil olmadığını, Venezuela halkının iradesini yansıtmadığını, uluslararası standartları karşılamadığını öne sürdü. Borrell, Venezuela yönetimine muhalefete yönelik baskı uygulamaması çağrısında bulundu.

Gürcistan'daki seçim sonrası durumu da ele aldıklarını aktaran Borrell, Belarus'a olası üçüncü yaptırım paketi, Etiyopya'daki çatışma, Hong Kong'daki güvenlik yasası, ABD ile ilişkiler ve AB'nin stratejik özerkliği konularının da toplantıda görüşüldüğünü bildirdi.



AB'nin bugün insan hakları ihlali yapanlara yaptırım uygulama imkanı tanıyan "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul ettiğini hatırlatan Borrell, Çin'in Hong Kong'la ilgili tutumu nedeniyle bu kapsama girip girmeyeceği sorusunu yanıtlarken, hiçbir ülkenin şu ana kadar bir yaptırım teklifinde bulunmadığını ifade etti.