Amazon'dan dev hamle: Drone ile kargo taşımaya başladı

Alışveriş devi Amazon, drone’lar ile havadan kargo taşımacılığını gerçeğe dönüştürmek için adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Amazon, büyümeye ve farklı alanlarda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Araçlar yanında uçaklar aracılığıyla da taşımacılık yapan firma, uzun yıllardır taşıma sürecinde drone’ları da kullanmak istiyor.

LOG'da yer alan habere göre, firma bu konuda en son “FAA’den (Federal Havacılık İdaresi) onay alınırsa Lockeford Kaliforniya merkezli olarak drone ile kargo teslimatı yapmaya başlamayı hedefliyor” haberiyle gündeme gelmişti. İşte bu hedefe bugün itibarıyla ulaşıldı. Amazon Prime Air isimli hizmet şu anda Lockeford Kaliforniya ve College Station Teksas merkezli olarak faaliyet göstermeye başladı. Yapılan açıklamaya göre Prime Air için maksimum taşıma kapasitesi 2,2 kg seviyesinde. Şirket gönderilerinin yüzde 85’inin bu ağırlığın altında olduğunu söylüyor.

Kişilerin paketlerini arka bahçelerine drone ile bırakan ve bunu ileride birçok şehirde standart hale getirmek adına ciddi çalışmalar yapan Amazon, geçtiğimiz ay süreç için aşağıda gördüğünüz yeni drone modelini de duyurmuştu. “MK30” adı verilen yeni drone, firmanın açıklamasına göre daha önce geliştirilen versiyonlardan yüzde 25 daha sessiz çalışıyor. Bunun için özel pervaneleri bulunan MK30, eğer her şey yolunda giderse 2024 yılında kullanıma alınacak bir seçenek konumunda yer alıyor. Yüksek sıcaklıktan ve özellikle de yağmurdan etkilenmediği belirtilen drone, birçok drone modelinden farklı olarak dikey formda uçması için tasarlanıyor.

Amazon’un şu an kullandığı MK30 gibi tamamen elektrikli yapıda tasarlanan drone modeli MK27-2 (Görsel Üstte) ise tek şarjla 24 km uçabiliyor ve 2,2 kg civarındaki yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Satın alınan paketleri 24 km içerisinde 30 dakikada teslim edebildiği söylenen drone, termal ve derinlik kameraları ile kazalara karşı sonar ile donatılmış durumda. Bu sayede önüne çıkan engellerin (Elektrik telleri, ağaçlar vb.) etrafından dolanabilen drone ticari kullanım performansı ile büyük merak uyandırıyor.