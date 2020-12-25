  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Aralık 2020 16:27

Amir Khan’ın kız kardeşi Kapadokya'da karantinaya alındı

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Amir Khan’ın kız kardeşi Kapadokya'da karantinaya alındı
A+ A-

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan iki arkadaşı ile birlikte İngiltere’den İstanbul’a sefer yapan son uçakla geldi. İstanbul’un ardından Kapadokya bölgesine arkadaşları ile birlikte gelen Mariyah Khan, İngiltere’den Türkiye’ye uçakla gelen yolculardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir’de karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs testi yapılan Mariyah Khan daha sonra ise Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı.

amir khan , kapadokya , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM