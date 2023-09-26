Antarktika'da şort giydiren sıcakların nedeni belli oldu

Antarktika'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin yaklaşık 39 santigrat derece üzerine çıktığı açıklandı. Araştırmacıların şort giymesine neden olan sıcakların sebebi oldu.

ABD'de yapılan bir araştırmada, Antarktika'daki Concordia istasyonunda 18 Mart 2022'de sıcaklığın neredeyse sıfırın altında 11,5 santigrat dereceye yükselmesine neden olan anormal sıcaklık dalgasının sebepleri ele alındı.

Araştırma, mevsim normallerinin yaklaşık sıfırın altında 49 santigrat derece olduğu bölgede bazı araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcak hava dalgasında, iklim değişikliğinin etkisinin az olduğunu gösterirken, asıl sebebin bölgenin doğal değişkenliği olduğunu ortaya koydu.

Aradaki farkın ölçülmesi için bir simülasyon oluşturan araştırmacılar, iklim değişikliğinin etkisinin yalnızca 2 derece civarında gerçekleştiğini belirlerken, söz konusu sıcaklık dalgasının Avustralya'dan sıcak ve nemli hava getiren olağandışı bir hava durumundan kaynaklandığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, İlerleyen Dünya ve Uzay Bilimi (AGU) dergisinde yayımlandı.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TAM ROLÜ HALA ARAŞTIRILIYOR

Bu çalışma, sıcak atmosferin sıcaklıkların artmasında büyük bir rol oynamadığını öne sürse de iklim değişikliğinin tam rolü hala araştırılıyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin, sıcak hava kütlesini kıtaya getiren anormal rüzgarlar üzerindeki etkisi gibi, modellerin test etmediği başka bir etkisinin de olası olduğunu düşünüyor.

AA