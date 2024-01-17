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Askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerel saatle 10.55 sıralarında Savunma Bakanlığına ait bir hava üssünde Mi-8 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü. Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, kazada 1 askerin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ünün yoğun bakıma alındığı, 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler askeri helikopter düştü kırgızistan bişkek
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