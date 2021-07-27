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Assange'ın vatandaşlığı iptal edildi

Assange'ın vatandaşlığı iptal edildi

Ekvador, İngiltere'de hapiste tutulan ABD'li ifşaatçı Julian Assange'ın vatandaşlığını iptal etti.

ABD'nin savaş suçlarını ifşa eden WikiLeak'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı iptal edildi.

Quito'daki avukatı Carlos Poveda tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Ekvador mahkemesinin vatandaşlığı geçen hafta iptal ettiğini söyledi.

Assange, 2017 yılında ülkenin Londra büyükelçiliğinde sığınmacıyken Ekvador vatandaşlığı aldı ancak vatandaşlık 2019 yılında Ulusal Denetleme Ofisi'nin vatandaşlık verme prosedüründeki usulsüzlüklerle ilgili raporuna dayanarak askıya alınmıştı.

Poveda, süreçle ilgili yaptığı açıklamada "İdari mahkeme yargıçları dışişleri bakanlığı ile anlaştılar ve Julian Assange'ın vatandaşlığı geçersiz kılındı. Bu konuda [Pazartesi günü] resmi olarak bilgilendirildik" dedi. Karara, temyiz mahkemesinde açıklama için yatay temyiz ve nihai temyiz yoluyla itiraz edilebileceği belirtilirken, Poveda da Assange'ın vatandaşlığının iptali konusundaki raporda hiçbir kanıt sunulmadığını ve siyasi olarak önyargılı olduğunu söyledi. 

Poveda ayrıca, raporun siyasi olarak önyargılı olduğunu ve yasal savunmayı engelleyen prosedür tutarsızlıkları olsa da usul usulsüzlüklerine dair hiçbir kanıt sunulmadığını da sözlerine ekledi.

Poveda, "İlk duruşmadan beri Assange'ın yasal olarak çağrılmadığı konusunda ısrar ettik, belgelerinin tercüme edilmesi gerekiyor, çünkü dili İngilizce… Hukuki süreci mahkemenin web sitesine girince öğrendim" dedi.

 

Etiketler Vatandaşlık İngiltere WikiLeaks ABD Julian Assange Ekvador
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