Avrupa Parlamentosu'ndan vize serbestliği açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirirse

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda kriterlerin tamamını sağlaması durumunda AB'nin de imza attığı kriterleri yerine getireceğini söyledi.

Türkiye’de Avrupa Birliği’ne tam üyelik sevdası iktidar tarafından yeniden alevlendirilirken, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İspanyol Sosyal Demokrat Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği arasında bağ kurulmasını yanlış bulduğunu söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, AB’ye katılımın jeopolitik konumla ilgili bir durum olmadığını söyleyen Amor, “Türkiye ile birçok alanda iş yapabiliriz. Fakat üyelik ilke ve değerlerle ilgili bir konudur. Katılım sürecine yeniden dönmek istiyorlarsa ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kavala'yı, Demirtaş'ı ve HDP'li belediye başkanlarını serbest bırakın, HDP belediye başkanlarına görevlerini iade edin, LGBT aktivistlerine yönelik baskıyı sonlandırın, medya özgürlüğüne karışmayın, medyaya ve sosyal medyaya ceza kesmeyi durdurun. Hepsini biliyorlar, çünkü dünyadaki tüm insan hakları kuruluşları bunları yıllardır söylüyor.

Genişleme sürecinde bugün Batı Balkanlara ek olarak Gürcistan, Moldova hatta Ukrayna konuşuluyor. AB yeniden katılım müzakerelerine dönecek bir Türkiye'ye hazır mı sizce?” dedi.

‘TÜRK KAMUOYU YILLARDIR YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR’

Türkiye’de kamuoyunun vize serbestisi konusunda yanlış yönlendirildiğinin altını çizen Amor, “Göç konusunda yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz söyleniyor. Ancak kriterler var. Bunlardan ikisi çok önemli: Terörle mücadele yasalarınızı değiştirmelisiniz ve verilerin korunmasıyla ilgili düzenleme yapmalısınız. Türk hükümeti bu konuda Meclis'e hiçbir reform paketi göndermedi. Türkiye kalan altı kriterle ilgili yükümlülüklerini yerine getirirse biz de vize serbestisiyle ilgili yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz. Bu konuda kademeli bir yaklaşım da benimsenebilir. Örneğin Erasmus öğrencileriyle başlanabilir, ardından iş dünyası gibi diğer sektörlere genişletebiliriz. Burada sorulması gereken soru; Türkiye'nin kriterleri neden yerine getirmediğidir. Kriterler yerine getirilse sorun aşılmış olacak. AB birçok ülkeye vize kolaylığı sağlıyor. Türk kamuoyunun bu konudan bıktığını biliyorum. Kriterlerin neden yerine getirilmediğini Türk hükümetine sormalı” dedi.

Amor, Türkiye’nin kriterleri yerine getirmesi durumunda hiçbir AB ülkesinin siyasi engel çıkaracağını ‘sanmadığını’ söyledi.