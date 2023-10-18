Avrupa'da acil durum: 6 havalimanı boşaltıldı

Fransız polisi; Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais havalimanlarının güvenlik gerekçesi ile boşaltıldığı duyurdu.

Fransa polisinden yapılan açıklamada; e-posta ile gönderilen bir tehdit sonrası 6 havalimanının boşaltıldığı belirtildi.

Boşaltılan havalimanları Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais olarak duyuruldu.