Avrupa'da acil durum: 6 havalimanı boşaltıldı
Fransız polisi; Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais havalimanlarının güvenlik gerekçesi ile boşaltıldığı duyurdu.
Fransa polisinden yapılan açıklamada; e-posta ile gönderilen bir tehdit sonrası 6 havalimanının boşaltıldığı belirtildi.
Boşaltılan havalimanları Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais olarak duyuruldu.
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