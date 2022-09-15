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Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e yükseldi

Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül’den itibaren Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 71’e yükseldiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden 21 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan’ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 71’e yükseldi.

NE OLMUŞTU?
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlar yapmıştı. Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Hudut Teşkilatı’ndan 8 olmak üzere toplam 50 Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.

 

Etiketler azerbaycan ermenistan şehit şehit asker
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