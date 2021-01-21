  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 21 Ocak 2021 11:38

Bağdat'ta pazar yerinde katliam! Çok sayıda ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Bağdat'ta pazar yerinde katliam! Çok sayıda ölü var
A+ A-

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine intihar saldırısı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi 20 kişi de yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı eylemi Tayaran Meydanı’nda meydana geldi.

Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

intihar saldırısı , pazar yeri , ırak , bağdat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM