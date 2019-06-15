Bahreyn'e taşınan genç kızın sır ölümü

22 yaşındaki Rus Lyubov Mezentseva, internet üzerinden tanıştığı erkek arkadaşıyla birlikte yaşamak üzere 4 yıl önce Körfez ülkesi Bahreyn’e taşındı. Mezentseva, kısa bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşıyla birlikte olduğu otel odasının 6’ncı katından aşağıya düşmüş olarak bulundu.

AİLE OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYOR

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis, gözaltıların olduğunu söylese de Mezentseva’nın ailesi yetkililer tarafından yeterince bilgilendirilmediklerini iddia ediyor. Aile, kızlarının erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra pencereden düşmesinin kaza olamayacağına inanıyor. Mezentseva’nın kız kardeşi Svetlana, “Lyubov, Bahreyn’de çalışmıyordu ve ekonomik olarak erkek arkadaşına bağımlıydı. Yine de bize her ay düzenli olarak para gönderiyordu. Onu öldürüp 6’ncı kattan aşağıya attılar” dedi. Ayrıca kardeşinin eski erkek arkadaşına defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını da sözlerine ekledi.