  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelmişti. Zirveden somut bir sonuç çıkmamıştı. 

Etiketler dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu lavrov
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dekoltesi, kıyafetleri, şarkı kapağı derken... Gülşen'in Lolipop klibi de olay oldu
Yasak aşk rezaletini bu fotoğraflar ortaya çıkardı
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını The Economist açıkladı
Altın avcıları iş başı yaptı: Haftada 7-8 gram altın çıkarıyorlar
Park halindeki araçların üstüne çığ düştü! Zeminle bir oldular
Türkiye'nin 2 ünlü ekonomistinden dolar/TL için şok iddia
Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet tarihine geçecek seçim vaadi
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Cinsel gücün sırrı doğada bulundu! İşte en doğal viagra etkisi