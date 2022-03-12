Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelmişti. Zirveden somut bir sonuç çıkmamıştı.