Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü: ''YPG ile çalışmaktan vazgeçin''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, ABD'nin Suriye'deki terör örgütü YPG ile birlikte çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgede devam eden operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizmasının da gündeme geldiği ve Türkiye'nin SİHA'sının düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın Türkiye'nin terörle mücadelesine engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu ele alındı.