Bakan Fidan'dan Almanya'da üst üste görüşmeler

Dışişleri Bakanı Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da üst üste görşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya gelmişti. Fidan son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüştü.

MÜNİH'TE İKİLİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da ikili temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih kentinde Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.

NEÇİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih’te IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

HIZLI GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya gelmişti.

Fidan son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.