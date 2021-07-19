  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bayram arefesinde pazar yeri kana bulandı: 22 ölü

Bayram arefesinde pazar yeri kana bulandı: 22 ölü

Bayram arefesinde pazar yeri kana bulandı: 22 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler pazar yeri Yaralı Ölü Patlama Bağdat Irak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosunda vaka sayılarında patlama!
Kuyruğun başı var sonu yok! 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Bilim insanları Alzheimer'ı durdurmanın yöntemi bulundu
Dolar yeniden 8,60’ı gördü... İşte dolar, euro ve altında son durum
Kim Jong Un: ''Ölümlerden ölüm beğenin''
Malulen engelli vatandaşa kabusu yaşattılar
İdam istiyoruz idam! Kızına istismarda bulunurken suçüstü yakalandı
Yağışlar bayramda geri geliyor... Hava 8 derece birden soğuyacak!
Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın yerine bomba isim
Serel Yereli'nin yeni ''plaj modası'' olay oldu... Bikini yerine...