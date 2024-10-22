Belçika Türk imamların çalışma iznini iptal etti

Belçika’da Flaman Çalışma Bakanı Zühal Demir, maaşları Türkiye tarafından ödenen Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 5 Türk imamın çalışma iznini iptal etti.

Yaklaşık dört yıldır Belçika’da görev yapan Ghent, Anvers, Diest, Sint-Niklaas ve Lommel’deki camilerin imamlarına, ülkeyi terk etmeleri için üç ay süre tanındı. İmamların kararın iptali için Danıştay’a dava açma hakkı bulunuyor.

Bakan Demir, bu kararı mayısta yürürlüğe giren, ‘göçmen işçilere yabancı bir hükümetten ödeme yapılmasını yasaklayan’ dış müdahaleyi önleme düzenlemesi kapsamında aldı.

İlk kez beş Türk imam için uygulanan yasanın, diğer Diyanet görevlileri için de işletileceği belirtiliyor.

Belçika medyasına konuşan Demir, “Yabancı bir hükümetin finansmanıyla ilgili sert önlemler alıyorum. Bunu öylece görmezden gelemeyiz” dedi. Demir, daha önce tüm Diyanet camilerinin ruhsatının iptal edilmesi gerektiğine inandığını söylemişti. Zira Demir’e göre ‘Diyanet ağı, otoriter Erdoğan rejiminin ayrılmaz bir parçası‘.

Belçika’da 12’si resmi makamlarca tanınmış toplam 43 cami bulunuyor. Belçika, ‘Ankara’nın yoğun etkisi’ nedeniyle bazı camilerin ruhsatını iptal etmeyi de tartışıyor.

Flaman İçişleri Bakanlığı geçen yıl Belçika’da Diyanet’e bağlı 12 caminin ‘fazlasıyla Ankara hükümetinin etkisi altında’ bulunduğunu belirterek bu camilerden üçünün ruhsatının iptali için harekete geçmişti.