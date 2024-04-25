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Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ve Biden görüşecek mi?

Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ve Biden görüşecek mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın bu ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

Etiketler abd Beyaz Saray görüşme
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