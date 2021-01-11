Biden'dan yemin töreniyle ilgili açıklama: Korkmuyorum

Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşını 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, 2. doz aşıyı da oldu.

Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ABD Kongresine baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, ''Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum.'' cevabını verdi.



"TRUMP'IN GÖREVDE OLMAMASI GEREK"

Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Trump'ın ABD Kongresine baskındaki rolü sorulan Biden, ''Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta.'' ifadesini kullandı.