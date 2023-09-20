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Binlerce lira değerinde ıstakoz sipariş edip geri denize bıraktı!

Binlerce lira değerinde ıstakoz sipariş edip geri denize bıraktı!
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İtalya'daki bir deniz ürünleri restoranında ilginç anlar yaşandı. Eşiyle birlikte yemek yemek için gelen kadın sipariş ettiği ıstakozu geri denize bırakarak herkesi şaşırttı.

Kimliği belirlenemeyen kadın, kocasıyla birlikte İtalya'nın Sardinya kentindeki bir deniz ürünleri restoranına gitti. Eşiyle birlikte sipariş vermek için masaya oturan kadın Katalan usulü ıstakoz istedi. 175 sterlin (yaklaşık 5 bin 850 TL) değerindeki ıstakozu canlı olarak görmek istediğini dile getiren kadın kova içinde gelen hayvanı denize geri bıraktı.

RESTORANDAKİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yemeğin parasını ödeyerek restorandan ayrılmak için harekete geçen kadın çevresindekileri şaşkına çevirdi. Eşi tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın kullanıcıların da ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kesinlikle bunu daha fazla izlenmeye ulaşmak için yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka yaptığını düşünmüştüm" yorumunu yaptı.

 

Etiketler ıstakoz deniz canlı
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