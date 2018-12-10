Binlerce müridi olan isim tecavüzcü çıktı

"Tanrı'nın Eli" ya da "Tanrı'nın John'u" lakaplarıyla bilinen 76 yaşındaki Joao Teixeira de Faria'nın tüm dünyada binlerce "müridi" bulunuyor.

2013'te Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'nin bir "iyileştirme seansını" yayımladığı Faria, içine "30 doktorun ruhu ve başka varlıkların girdiğini" ve hastalarını kendisinin değil bunların tedavi ettiğini söylüyor.

Globo televizyonunda yayımlanan programda, Hollandalı koreograf Zahira Leeneke Maus, Faria'nın Abadania'daki kliniğinde kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Maus programda gözyaşları içinde, 2014'te Faria'ya daha önce yaşadığı cinsel tacizlerin travmasından kurtulmak için gittiğini anlattı.

Maus, kliniğin banyosunda Faria'nın kendisini ilişkiye zorladığını ancak tecavüze uğramasına rağmen, medyumluk öğrenip başkalarına da yardımcı olabileceğini düşünerek bağırmadığını ya da kaçmaya çalışmadığını, zira bunu o zaman "büyük bir ayrıcalık"olarak gördüğünü söyledi.

“KÖTÜ RUHLARI ÜZERİME ÇEKMEMEK İÇİN SESSİZ KALDIM”

BBC Türkçe'nin haberine göre Abadiania'dan ayrıldıktan sonra yaşadıklarının ciddiyetini anladığını belirten Maus "Dört yıl boyunca bundan kimseye bahsetmedim. Çünkü kötü ruhları üzerime çekmek istemiyordum. Ancak travmalarımla yüzleşmek zorundaydım" dedi. Maus daha sonra yaşadıklarını Facebook'ta anlattı.

Adlarını vermeyen dokuz Brezilyalı kadın da televizyona "Faria kendilerine arındırıcı enerjisini geçirirken" taciz edildiklerini söyledi.

Daha sonra iki kadın da benzer iddialarda bulundu.

Bu kadınlar Faria'ya depresyondan kurtulmak için gittiklerini söyledi.

Faria'nın kliniğinden yapılan açıklamada iddialar reddedildi.

Tıp doktoru olmayan Faria, daha önce ruhsatsız klinik işletmek suçundan hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.