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Bir ilginç olay: Pilav makinasıyla evlenen adam 4 gün sonra boşandı

Bir ilginç olay: Pilav makinasıyla evlenen adam 4 gün sonra boşandı

Endonezya’da yaşayan Khoirul Anam isimli adamın pilav makinasıyla evliliği kısa sürdü.

Khoirul Anam isimli Endonezyalı adam pilav yapma makinasıyla evlenecek kadar kadar pilavlara karşı özel bir bağ hissediyordu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anam, düğününden fotoğraflarını paylaştı. Uzun bir süre boyunca pilav yapma makinalarıyla ilgili güzel şeyler duyduğunu ifade eden Anam, bir makinaya aşık oldu ve üzerine duvağa benzeyen bir örtü örterek sonsuz bağlılığını ilan etti. Facebook’ta düğününü paylaşan Anam, gerekli belgeleri imzaladığı ve yeni gelini kapağından öperken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Pilav yapma makinasıyla evliliğini sosyal medya hesabından paylaşan Anam’ın mutluluğu kısa sürdü. Makinanın düğünden 4 gün sonra bozulması çiftin boşanmasına neden oldu. Anam yeni bir makina arayışı için kolları sıvadığını ifade etti.

Etiketler pilav makina evlilik
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