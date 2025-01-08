Bir uçak faciası daha: Deniz uçağı denize çakıldı
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Uçak kazaları ile başlayan 2025 uçak kazalarıyla devam ediyor. Bu sefer de Avustralya'da deniz uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kayalığa çarparak düştü. Kazada üç kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içinde 7 kişinin bulunduğu deniz uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarındaki Phillip kayalığına çarptı. Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü bildirildi.
Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, “Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı” dedi.
Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
DHA
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