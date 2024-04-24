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Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı
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Karayip ülkesi Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıdığını bildirdi. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 140'ı Filistin'i bir devlet olarak tanıyor.

Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

AA

Etiketler Jamaika Filistin devlet
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