Bir ülkede AstraZeneca aşısı yasaklandı

Güney Afrika, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Güney Afrika'daki mutasyonlu virüse karşı etkisinin sınırlı olmasının tespit edilmesi üzerine aşı kullanımını geçici süreliğine durdurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize tarafından yapılan açıklamada, bilim insanlarının tavsiyelerinin bekleneceği kaydedildi.

DİĞER AŞILARA DEVAM

AstraZeneca aşısı durdurulsa da, Johnson & Johnson ve Pfizer/BioNTech aşılarının kullanımına devam edileceği öğrenildi.

Şirket sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, B.1.351 varyantıyla ilgili olarak Güney Afrika Sağlık Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını ve aşının doz aralığının 8 ila 12 hafta arasında olduğunu hatırlatarak yeni varyanta karşı da koruma sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Maria van Kerkhove de, CBS'nin 'Face the Nation' kanalında yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve gelecekte üretilecek diğer aşılarla ilgili görüşmek üzere bir bilimsel heyetin bir araya geleceğini söyledi.

"TEK BİR ÜRÜNE GÜVENEMEYİZ"

Kerkhove, yeni varyantlarla ilgili olarak "Etkinliğin azaldığını gösteren bazı ön çalışmalar var, ancak bu çalışmalar henüz onaylanmadı. Birden fazla güvenli ve etkili aşıya sahip olmak çok önemli, tek bir ürüne güvenemeyiz" ifadelerini kullandı.

AstraZeneca'dan daha önce yapılan bir açıklamada da, aşının B.1.351 varyantına uyarlanması için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını ve 'sonbahar teslimatına hazır oldukları' belirtilmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan üzerinden alınan bir milyon doz ile ülkedeki sağlık çalışanlarının AstraZenaca aşısı ile aşılanmasına bugün başlamayı planlanıyordu.