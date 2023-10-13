Bir ülkede daha askeri hareketlilik! Sınıra asker yığdılar

Mısır ordusu, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısına askeri sevkiyat yaptığı öne sürüldü.

İsrail basını, ordu güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu yazarken Tel Aviv yönetimi sessizliğini korumaya devam ediyor.

Havadan ve denizden yapılan saldırıların yanı sıra obüs atışlarıyla da Gazze’yi vuran İsrail ordusuna ait çok sayıda asker ve zırhlı aracın sınıra yakın bölgelere sevk edildiği belirtiliyor.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan, Gazze'nin karadan İsrail dışındaki tek bağlantısı olan Refah sınır kapısında da hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

Londra merkezli Sinai for Human Rights (insan hakları) örgütü, perşembe günü öğleden sonra Refah sınır bölgesine, Mısır ordusuna ait geniş çapta takviye birliğin geldiğini öne sürdü.

Refah sınır kapısına sevk edilen Mısır ordusuna ait birliklerin görüntülerinin de paylaşıldığı sosyal medya iletisinde şu ifadeler yer aldı:

"Görgü tanıkları Sina Vakfı'na, Perşembe günü öğleden sonra Refah sınır bölgesine büyük askeri takviye birliklerinin geldiğini bildirdi. Kaynaklar, takviye birliklerin subaylar, askerler, askeri araçlar ve tanklardan oluştuğunu da sözlerine ekledi. Sina Vakfı, Gazze Şeridi'ne komşu olan Refah'a giderken El-Ariş kentinden geçen bu askeri takviyelerin bir kısmını gösteren bir video elde etti. #Gazze"

Öte yandan, adı açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, sınıra binlerce güvenlik gücünün konuşlandırıldığını, Mısır’ın kara işgalini önlemek ve savaşı durdurmak için ABD gibi İsrail’in müttefikleriyle gün boyunca temas halinde olduğunu söyledi.

Mısır’ın Gazze’de “güvenli bölge" oluşturulması ve yardımların Refah sınır kapısından Gazze’ye ulaştırılması konusunda öneride bulunduğunu belirten yetkili, bazı batılı yetkililerin de bu öneriyi desteklediğini ancak İsrail’in bu teklife henüz yanıt vermediğini ifade etti.

SİNA YARIMADASI’NA GÖÇ ENDİŞESİ

Mısır hükümeti, 2 gün önce Gazze Şeridi’nden Sina Yarımadası’na kitlesel bir göçü önlemek için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Mısırlı yetkililer, İsrail’e Filistinlilerin güneye kaçmasını önlemek için yerleşim bölgelerinden güvenli geçişlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze’deki gerilimin "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, Mısır’ın soruna bölgesel ve uluslararası ortaklarla müzakere yoluyla çözüm bulmaya çalıştığını söylemişti.

BAKAN FİDAN, MISIR'A GİDİYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 13- 14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.