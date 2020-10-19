Bit şampuanı nedeniyle yüzü bu hale geldi!

Aleema Ali adlı gence dört yıl önce okuldan bit bulaştı. Saçlarına bit şampuanı süren Aleema sürdükten kısa bir süre sonra mutfakta yemek yapan annesinin yanına gitti. Şampuanın son derece yanıcı olduğunu fark etmeyen Aleema’nın saçları aniden tutuştu ve tüm yüzü alevler içinde kaldı.

Olay yaşandığında henüz 12 yaşında olan Aleema hemen hastaneye kaldırıldı ve iki ay boyunca komada kaldı.



Şu an 16 yaşında olan Aleema yaşanan korkunç kazayı “Elimdeki çöpü atmak için mutfağa gittiğimde saçlarım tutuştu. Şampuan olarak kullanılan ilaç oldukça yanıcıydı. Panikledim ve şoka girdim, öleceğimi düşündüm. İki ay komada kaldım” sözleriyle anlattı.

Başarılı bir öğrenci olan Aleema’nın yüzü, başı, kolları, göğsü, karnı, sırtı ve elleri dahil olmak üzere bedeninin %55’i yandı. İyileşme sürecinin henüz bitmediğini söyleyen Aleema “Her gün nemlendirici kullanmak, merhem sürmek zorundayım. Giymem gereken basınçlı giysiler ve daha fazlası var. Geçen yıllar içinde yüzlerce ameliyat geçirdim ve gelecekte de bir sürü ameliyat olacağım” dedi.

Hastanede geçen sürede kendisine destek olan sağlık personeline minnettar olduğunu söyleyen Aleema “İçsel olarak tamamen iyiyim. Saçlarımın artık çıkmayacağını söylemişlerdi, ama mucize eseri saçlarım tekrar çıktı. Hala normal bir yaşam sürdürebiliyorum, her gün araba kullanıyorum ve gündelik işlerimi yapıyorum” dedi.

Yaşadığı olayın zorluklarına rağmen Aleema, başına gelenlerden sonra güçlendiğini ve eskisine göre daha güvenli olduğunu söyleyerek “Bir açıdan yaşananlardan memnunum. Beni daha iyi bir insan yaptı. Kendime duyduğum sevgi ve güven arttı. Kaza, hayatımı iyi yönde değiştirdi. Artık daha güçlü, daha cesur ve daha güvenliyim” dedi.

Aleema şimdi TikTok üzerinden binlerce takipçisiyle makyaj videoları paylaşıyor. Aleema’nın geçirmesi gereken ameliyatlarda kullanılmak üzere bir de GoFundMe’de bağış sayfası var.

2018’de İngiltere’de çok sayıda bit ilacının ateşten uzak tutulması gerektiğine dair bir uyarı yayınlanmıştı. Yetkililer bu tür ilaçlar hakkında “Paket üzerindeki talimatlara ve broşüre uygun olarak kullanıldığında bu ilaçların bitleri yok etmek için güvenli bir yol olduğuna güvenilebilir” dedi.