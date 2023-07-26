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Bu ayakkabı 1,4 milyon TL'den açık artırmaya çıkarıldı

Bu ayakkabı 1,4 milyon TL'den açık artırmaya çıkarıldı
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Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı 50 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldı.

Teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanlarına yönelik ürettirdiği spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi Apple marka bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sundu.

Müzayede Evi, şirketin gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan beyaz renkli 41 numara deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Apple'ın ilk akıllı telefonu, şubat ayında çevrimiçi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

2021'de de şirketin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs'un 1976'da ürettiği orijinal Apple bilgisayar, 400 bin dolara satılmıştı.

Etiketler apple spor ayakkabı ayakkabı açık artırma
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