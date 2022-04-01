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''Bu konuda net olmalıyız'' diyerek açıkladı: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

''Bu konuda net olmalıyız'' diyerek açıkladı: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, artan enflasyon rakamları sonrası herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

 "NET OLMALIYIZ"

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

"HEP BİRLİKTE HİSSEDECEĞİZ"

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı. 

Etiketler hollanda fakir fakirleşme
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