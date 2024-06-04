Cem Yılmaz'ın esprisi gerçek oldu: Cenazesinde canlandı

ABD'de öldüğü düşünülerek defin işlemlerine başlanan bir kadının hayatta olduğu ortaya çıkınca, cenaze töreninde büyük bir panik yaşadı.

ABD'nin Nebraska eyaletine öldüğü düşünülen bir kadının, cenaze odasında hayatta olduğu anlaşıldı.

Kaldığı bakımevinde dün öldüğü bildirilen 74 yaşındaki Constance Glantz, defin işlemleri için yakınlardaki bir cenaze evine nakledildi.

Ancak cenazeyi hazırlayan bir görevli, Glantz'ın nefes aldığını fark etti ve yaşlı kadına kalp masajı yaparak ambülans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ve hayatta olduğu bildirildi. Lancaster kasabası şerifi Ben Houchin, "Bu çok sıra dışı bir olay" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan bakımevine, kasıtlı hareket etmemesi nedeniyle dava açılması beklenmiyor.