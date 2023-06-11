Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp

Önceki gün bir Rus turistin köpekbalığı saldırısında öldüğü tatil cenneti Mısır’da bu sefer de bir dalış teknesi alevler içerisinde kaldı. Çıkan yangın sonucu 3 İngiliz turistin kaybolduğu öğrenildi.

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Marsa Alam açıklarında Hurricane adlı dalış teknesinde yangın çıktı. Tekneden 12'si İngiliz olmak üzere 26 kişi kurtarılırken, yangın sonucu 3 İngiliz turist kayboldu. Teknenin sahibi Tornado Marine Fleet tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında teknede 15 İngiliz turistin yanı sıra 12 mürettebat ve 2 rehberin olduğu belirtildi.

KAYBOLAN TURİSTLER ARANIYOR

Yetkililer, yangına dair ilk ihbarın yerel saatle 06.30'da geldiğini belirterek, teknenin 6 Haziran'da Port Ghalib'den ayrıldığını ve bugün Port Ghalib'e geri döneceğini ifade etti. Savcılık, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, ilk incelemelerde teknenin makine dairesinde kısa devre tespit edildiği açıklandı. Kimlikleri açıklanmayan 3 İngiliz turist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Tekneyi kiralayan Scuba Travel, teknedeki grubun yedi günlük bir turda olduğunu ve şirketin yerel makamlar ve uzman danışmanlarla birlikte çalıştığını söyledi. Kimlikleri açıklanmayan 3 İngiliz turist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.