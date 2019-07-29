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  3. 29 Temmuz 2019 21:07

Cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü var !

Brezilya'nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çıkan isyanda en az 52 kişi öldü. Yerel basın, ölenlerin 16'sının başının kesildiğini ileri sürdü.

Cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü var !
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Brezilya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavganın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkum yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

16'SININ BAŞI KESİLDİ

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi.

İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı.

300'DEN FAZLA MAHKUM BULUNUYOR

Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira hapishanesinde 300'den fazla mahkum bulunuyor.

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkum ölmüştü.

Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.

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