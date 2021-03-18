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Cezayir'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Cezayir’in kuzeyindeki Becaye kentinde 5,9 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırmaları Merkezi, sarsıntının ülkenin 12 vilayetinde hissedildiği açıklarken, meydana getirilen ilk hasar tespit çalışmalarına gore, eski ve atıl biçimde bulunan 3 binanın yıkıldığı, kentteki birtakım binalarda ise küçük çaplı hasarlar oluştuğu aktarıldı.

AA’nın haberine bakılırsa, Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırmaları Merkezi’nden yapılan açıklamada, mahalli saatle 02.00 sularında kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Becaye kentine 28 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıkları olduğu belirtildi. Sarsıntının ülkenin 12 vilayetinde hissedildiği kaydedildi. Sivil Savunma Müdürlüğü de depremde hemen hemen tespit edilen bir can kaybının olmadığını, 6 kişinin ise hafifçe halde yaralandığını duyurdu. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına nazaran, eski ve atıl biçimde bulunan 3 binanın yıkıldığı, kentteki bazı binalarda ise ufak çaplı hasarlar oluştuğu aktarıldı. Ülkede dün de merkez üssü Becaye kenti yakınları olan 4 büyüklüğünde bir zelzele kaydedilmişti. Cezayir'de Mayıs 2003'te olup biten 6,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla şahıs hayatını yitirmişti.

Etiketler cezayir deprem deprem oldu
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