CHP heyeti Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentinde; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentinde; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet; Erbil'de eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ve bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve KDP Genel Sekreteri Fadhil Mirani ile de görüştü.

Heyet Başkanı Salıcı’ya; CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti. CHP’den görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Yapılan görüşmelerde karşılıklı iyi niyet temennisinin ardından Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti. Görüşmelerde Ortadoğu ve yakın bölgeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."

Heyetin, bugün; Bölgesel Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Safin Dizayi ile de görüşeceği bildirildi.

"IRAK TÜRKMEN CEPHESİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK"

CHP heyetinin, "Gelecek günlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile görüşeceği, daha sonra Kerkük’e geçerek Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir araya geleceği" duyuruldu.