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Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü, 28 kayıp

Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü, 28 kayıp
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Cibuti sularında göçmen taşıyan teknenin alabora olması sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise kayboldu.

Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, teknede 77 kişinin bulunduğu belirtilerek, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

IOM, teknede çocukların da bulunduğunu aktararak, kurtarma çalışmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Öte yandan, iki hafta önce Cibuti açıklarında meydana gelen bir başka gemi kazasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler cibuti tekne göçmen
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